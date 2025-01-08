Niente Monza per i tifosi della Fiorentina: vendita dei biglietti vietata ai residenti in provincia di Firenze
Sarà vietata la trasferta a Monza per i tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e nella sua provincia, la decisione è stata emessa con un decreto della prefettura. Si legge infatti che sarà vietat...
Sarà vietata la trasferta a Monza per i tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e nella sua provincia, la decisione è stata emessa con un decreto della prefettura. Si legge infatti che sarà vietato per i residenti a Firenze e provincia l'acquisto di biglietti in tutti i settori dello stadio, quello degli Ospiti compreso. La decisione arriva in seguito all'episodio accaduto in Juventus-Fiorentina in cui Vlahovic si era lamentato dei cori razzisti provenienti dal settore ospiti dello stadium, cori che avevano causato la sospensione momentanea della partita ed il richiamo da parte dello speaker ufficiale
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