Niente Monza per i tifosi della Fiorentina: vendita dei biglietti vietata ai residenti in provincia di Firenze

Sarà vietata la trasferta a Monza per i tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e nella sua provincia, la decisione è stata emessa con un decreto della prefettura. Si legge infatti che sarà vietat...

A cura di Redazione Labaroviola 08 gennaio 2025 11:36

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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