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Niente Monza per i tifosi della Fiorentina: vendita dei biglietti vietata ai residenti in provincia di Firenze

Sarà vietata la trasferta a Monza per i tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e nella sua provincia, la decisione è stata emessa con un decreto della prefettura. Si legge infatti che sarà vietat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 11:36
Niente Monza per i tifosi della Fiorentina: vendita dei biglietti vietata ai residenti in provincia di Firenze - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sarà vietata la trasferta a Monza per i tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e nella sua provincia, la decisione è stata emessa con un decreto della prefettura. Si legge infatti che sarà vietato per i residenti a Firenze e provincia l'acquisto di biglietti in tutti i settori dello stadio, quello degli Ospiti compreso. La decisione arriva in seguito all'episodio accaduto in Juventus-Fiorentina in cui Vlahovic si era lamentato dei cori razzisti provenienti dal settore ospiti dello stadium, cori che avevano causato la sospensione momentanea della partita ed il richiamo da parte dello speaker ufficiale

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