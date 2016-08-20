"Niente grandi nomi? Fiorentina in rosso. Borja parte a una condizione"

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Per il mercato della Fiorentina, escluse le uscite che sono tutte incastrate e le situazioni minori, non credo che le pros...

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Per il mercato della Fiorentina, escluse le uscite che sono tutte incastrate e le situazioni minori, non credo che le prossime ore saranno quelle di svolta. Mi aspetto una novità o un amarcord alla Van Beek. Si lavora sopratutto per il difensore, gli altri reparti sono coperti.

Non credo che arriveranno grandi nomi, ma giocatori che diventeranno protagonisti in un paio di anni, colpi alla Corvino appunto. La Fiorentina arrivava da un rosso di bilancio, doveva sanarlo e per questo serviva un mercato di conferma. Ti affidi ad un direttore che sistema la situazione e ti permette di rimetterti in carreggiata per le prossime finestre di mercato.

Borja Valero? Difficilmente partirà, la situazione è complicata. Mi stupirei se la Roma offrisse più di 15 milioni per un trentunenne come lui. Sapremo tutto dopo Roma-Porto, ma la pista è molto complicata, dovrebbe succedere qualcosa di davvero particolare perché Borja vada via da Firenze".