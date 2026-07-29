Niente Fiorentina per Alajbegovic, il talento bosniaco va alla Juventus per 30 milioni e 5 di bonus

Il giocatore bosniaco sarà bianconero

Sfuma un altro bersaglio per gli esterni d'attacco della Fiorentina. Il futuro di Kerim Alajbegovic sarà sì nel campionato italiano, ma con la maglia della Juventus. Il club torinese ha infatti trovato un'intesa di massima con il Bayer Leverkusen, detentore del cartellino del giocatore. Secondo quanto rivelato dal giornalista tedesco Florian Plettenberg e confermato nel nostro Paese da Gianluca Di Marzio, le parti si sono accordate sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, a cui si aggiunge una percentuale in favore dei tedeschi su una futura rivendita. I bianconeri hanno così superato la concorrenza del Chelsea: il talento bosniaco ha dato la sua preferenza alla Juve, declinando la proposta dei Blues. Nei piani di Xabi Alonso, da poco approdato sulla panchina della squadra inglese, c'era infatti l'idea di rilevare il ragazzo per poi mandarlo a fare esperienza in prestito. Juventus e Bayer definiranno gli ultimi dettagli dell'operazione subito dopo il match tra i tedeschi e il Genk in programma oggi, 29 luglio. Un tassello fondamentale nel buon esito della trattativa è stato il nuovo CEO bianconero Frederic Massara, che aveva già cercato il classe 2007 ai tempi della Roma. Il dirigente aveva già avviato i contatti con il giovane, con suo padre e con Miralem Pjanic, che ha svolto il ruolo di intermediario nell'affare ed è molto legato alla famiglia Alajbegovic.