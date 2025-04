Niente Cagliari per i tifosi della Fiorentina: vendita biglietti vietata ai residenti in provincia di Firenze

Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, la Fiorentina scenderà in campo all’Unipol Domus per affrontare il Cagliari in un match valido per la Serie A. Tuttavia, l’atmosfera potrebbe essere priva del consueto apporto dei tifosi gigliati: al momento, infatti, la trasferta in terra sarda è ancora in bilico.

A pochi giorni dalla gara, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non ha ancora concesso l’autorizzazione definitiva alla presenza del pubblico ospite. Una situazione che ricorda da vicino quanto accaduto recentemente per i tifosi cagliaritani nella trasferta di Empoli, autorizzata solo all’ultimo momento e limitata ai soli possessori di tessera di fidelizzazione.

In attesa della decisione finale, è intervenuto anche il Prefetto di Cagliari con un’ordinanza che mette nero su bianco le restrizioni attualmente in vigore. Un provvedimento che di fatto impedisce ai residenti nella provincia di Firenze di acquistare biglietti per la partita, chiudendo (almeno per ora) la porta alla trasferta organizzata da parte del tifo viola più vicino alla squadra.

Il Prefetto di Cagliari ha emanato una ordinanza che prevede:

-Divieto di Acquisto per i Residenti nella Provincia di Firenze;

-Possibilità di Acquisto del Solo Settore Ospiti, e Solo se in Possesso di Fidelity card di ACF Fiorentina, per i Residenti nelle Altre Province della Toscana;

-Possibilità di Acquisto del Settore Ospiti solo se in Possesso di Fidelity card di ACF Fiorentina.

I Titoli di accesso al Settore Ospiti saranno, con ogni probabilità, in vendita a partire da oggi, Giovedì 17/04 alle ore 16.00, su circuito Ticketone (online + punti vendita).

Prezzo: Settore Ospiti €32 + prevendita.