Nicolini: “La Fiorentina ha lavorato male. Non si è fatto nulla per tenere Dodo, bastava poco”

L’ex direttore sportivo dello Shaktar Donetsk Carlo Nicolini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della situazione della Fiorentina, in particolare della vicenda Dodo: “In questo mese finale, vedendo da fuori, mi sembra che la Fiorentina abbia gestito male certe questioni, e ora dopo mesi di lavoro si trova a non concludere nulla. Senza l’Europa si rischia di compromettere il lavoro dell’anno prossimo, perchè certi giocatori sarà difficile tenerli, trovarne altri all’altezza non è mai facile. Secondo me è mancata l’esperienza, ma le cose con la pratica miglioreranno.”

Su come ripartire il prossimo anno: “Le basi per fare bene ci sono, ma serve uno sforzo della società. Emblematico il caso di Dodo: il ragazzo ti ha fatto capire che sta bene a Firenze, e tu non hai fatto nulla per provare a trattenerlo. Con Ancelotti sulla panchina del Brasile e la non qualificazione all’Europa si possono aprire grandi opportunità per lui. I brasiliani vogliono giocare su palcosceni importanti, e la non qualificazione all’ Europa può cambiare tutto.”

Concludendo l’intervento su Dodo: “Sicuramente ci sarà qualcuno che accontenterà la richiesta economica della Fiorentina e i desideri di Dodo. Continuo a non capire perchè la Fiorentina non abbia provato a rinnovare il contratto: ha fatto una grande stagione, tutti lo riconoscono. Serviva dare un segnale al ragazzo, se la Fiorentina avesse provato il rinnovo il ragazzo avrebbe sicuramente apprezzato e non saremmo arrivati a questi punti.”