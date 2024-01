Nico tenta Italiano, l’argentino ha messo nel mirino l’Inter: segnali positivi dal test contro il Grosseto

Nico Gonzalez, l’argentino può tornare in campo domani contro l’Inter. Questo poichè il classe ’98 mercoledì nel test match contro il Grosseto ha dato segnali positivi, tanto da indurre Italiano a pensare di rischiarlo subito dal primo minuto contro i nerazzurri. Domani, tra l’altro, sarà un mese e mezzo esatto dall’infortunio rimediato contro il Ferencvaros lo scorso 14 dicembre, con Nico che da allora non è stato in campo nemmeno un minuto. Proprio per questo c’è in lui una voglia smisurata di vedersela a distanza ravvicinata con il compagno (di Nazionale) e avversario (di partita) Lautaro Martinez, di dare una mano a Beltran per dimostrare che la coppia albiceleste-viola che tanto prometteva in estate può competere con quella scintillante franco-argentina dell’Inter. Certo è che Nico deve ancora trovare la condizione atletica ottenibile solo giocando, motivo in più, forse, per “convincere” Italiano a schierarlo da subito. Lo scrive il Corriere dello Sport.

