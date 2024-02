Nico si è fermato nella rifinitura pre Lecce per un accenno di dolore accusato: serve pazienza, manca la miglior condizione 

Per Nico ed Arthur invece il discorso è esclusivamente fisico. Il primo è tornato a disposizione a tempo di record dopo l’infortunio di metà dicembre ma è lontanissimo dalla miglior condizione. Non solo. Nella rifinitura pre Lecce si è fermato ancora per un accenno di dolore che ha ricordato a tutti quanta cautela sia necessaria e quanto, per averlo al massimo, serva ancora pazienza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

