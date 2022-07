Nico indemoniato, Saponara illumina ma non è la giornata di Jovic. Finisce 4-0 tra Fiorentina e Triestina

Una grande prova della Fiorentina di mister Italiano, finisce 4-0 l’amichevole con la Triestina. Un risultato “bugiardo”, la squadra viola poteva dilagare ma è mancato il killer instict in tante occasioni. Una partita maschia, ritmo elevato e nessun centimetro mollato da nessuna delle due compagini: è stata partita vera. Il migliore in campo è sicuramente Nico Gonzalez, un autentica spina per la difesa avversaria che è ricorsa, più volte, alle maniere forti per fermarlo (facendo innervosire, non poco, l’argentino). Le reti sono state siglate da Biraghi, Amrabat, Saponara e Bonaventura. Nota di merito per Maleh che ha chiuso il ritiro di Moena confermando ciò che di bello ha fatto vedere in queste due settimane. Polveri bagnate, invece, per Luka Jovic che ha, prima, fallito il rigore e poi sbagliato qualche occasione a pochi passi dalla porta. Ma niente paura, i gol arriveranno quando conteranno veramente.