Nico Gonzalez come sta? Dal Viola Park: l’argentino è vicino al 100% ma serve la conferma in campo

La Fiorentina aspetta di tornare alla vittoria e allo stesso tempo aspetta il vero Nico Gonzalez. L’argentino ha giocato una delle peggiori gare da quando è arrivato a Firenze. Ciò va a certificare il momento di crisi della squadra di Vincenzo Italiano, ma anche dell’esterno viola. Ma come sta Nico Gonzalez? Domanda che annida la mente dei tifosi da tempo. Secondo i dati che filtrano dal Viola Park, non sarebbe lontano il recupero al 100% dell’ex Stoccarda. Dati che dovranno essere riconfermati anche dal campo, ovviamente. Ma non c’è preoccupazione. L’argentino sta migliorando, giorno dopo giorno. E la Fiorentina attende con ansia il vero Nico Gonzalez. Quello che fa la differenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

