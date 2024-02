Nico-Belotti-Beltran il tridente offensivo alla ricerca del gol. Italiano lavora sulla testa dei giocatori 

La Fiorentina deve battere il Frosinone, ma rispetto alla gara contro il Lecce, Italiano ha più carte a sua disposizione per trovare i tre punti. Nico Gonzalez, Beltran e Belotti rappresentano la linea offensiva che al Franchi guiderà l’attacco viola alla ricerca di gol e dei tre punti. Non solo la formazione, anche la testa dei giocatori dovrà essere svoltata all’attacco. Per questo motivo Italiano, soprattutto dopo le parole di Rocco Commisso, dovrà lavorare sulla testa dei calciatori per resettare tutto. Mettere il Frosinone al centro e pensare solo alla vittoria. Obiettivo da non fallire. Lo scrive La Nazione.