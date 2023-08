Neville sponsorizza: “Serve Amrabat allo United. Casemiro fatto a pezzi dal Wolves, centrocampo inesistente”

L’ex bandiera del Manchester United, Gary Neville, è convinto del fatto che sia importante che il club riesca a prendere presto il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, per fornire quell’aiuto in mediana che ora manca a Casemiro: “Amrabat potrebbe entrare in campo e giocare al fianco di Casemiro e magari dargli un po’ di aiuto. Il brasiliano è stato fatto a pezzi contro il Wolverhampton, il centrocampo del Manchester United era inesistente. Per questo servirebbe il nazionale marocchino”.