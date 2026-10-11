Neto fuori dai convocati, deve scontare un turno di squalifica per un'espulsione presa col Botafogo

Il portiere brasiliano non è partito per la Sardegna coi bianconeri

Niente trasferta in terra sarda per l'estremo difensore brasiliano. Neto non figura infatti nell'elenco dei convocati della Juventus in vista della sfida contro il Cagliari, valida per il posticipo domenicale delle 20:45.

Il motivo dello stop: un'espulsione con il Botafogo

A fermare il portiere non è un problema fisico, bensì un turno di squalifica pendente che il giocatore si trascina dietro dalla sua ultima parentesi professionale con la maglia del Botafogo. In quell'occasione, Neto era stato sanzionato con il cartellino rosso durante il match contro il Bahia a causa delle proteste veementi e di alcune frasi ingiuriose indirizzate al direttore di gara.