"Nessuna clausola per Castrovilli, non le mettiamo, altrimenti sarebbe stata da 250/300 milioni"
"Nessuna clausola nel contratto di Castrovilli. Non le mettiamo, altrimenti dovremmo mettere cifre alla Barcellona. Da 250-300 milioni di euro". Queste le parole del direttore sportivo della Fiorentin...
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 15:55
"Nessuna clausola nel contratto di Castrovilli. Non le mettiamo, altrimenti dovremmo mettere cifre alla Barcellona. Da 250-300 milioni di euro". Queste le parole del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo il rinnovo di Gaetano Castrovilli fino al 2024, segno che la società viola ha le idee chiare su quello che sarà il futuro del centrocampista, blindato appunto oggi dal club dopo il grande inizio di stagione.
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