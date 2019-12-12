Nessuna buonuscita dall'Inter per Spalletti, l'allenatore pensa ad un anno sabbatico

Secondo quanto riporta FcInterNews.it Spalletti non sembra essere interessato a prendere club a metà stagione. Prima ad ottobre ha rifiutato la panchina del Milan poi quella del Napoli. Il suo nome è...

Secondo quanto riporta FcInterNews.it Spalletti non sembra essere interessato a prendere club a metà stagione. Prima ad ottobre ha rifiutato la panchina del Milan poi quella del Napoli. Il suo nome è accostato in queste ore anche alla panchina viola ma le sue intenzioni non sono cambiate. Dopo l'esonero arrivato nel giugno scorso non si è mai arrivati ad un accordo con l'Inter quindi Spalletti ha un contratto fino al 2021 ed un ingaggio da 5 milioni a stagione. Il mister per rescindere chiede una buonuscita molto consistente pari almeno ad un anno di contratto, risoluzione quindi alla quale non si arriva. L'idea principale di Spalletti è quella di farsi un anno sabbatico per poi ripartire in estate.