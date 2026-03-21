Nessun “caso” Kean. Nazione: “Ieri confronto franco e costruttivo tra il calciatore e Vanoli”

Il «caso» Kean è rientrato ancor prima che potesse deflagrare. Merito di una strategia comunicativa, quella messa in atto dalla Fiorentina subito dopo la sfida contro il Rakow, che ha sgonfiato in pochi minuti la sceneggiata polemica di cui si è reso protagonista l’attaccante al momento della sostituzione (qualche parola di troppo verso la panchina e un calcio dato a una borsa). La scelta da parte di Vanoli di ribaltare – in chiave positiva – l’interpretazione di quel gesto ha dunque chiuso un giallo che avrebbe potuto alzare i decibel della tensione in vista della sfida di domani contro l’Inter, anche se la sensazione è che tanto negli spogliatoi di Sosnowiec quanto in quelli del Viola Park ieri mattina un chiarimento tra il tecnico e la punta ci sia stato. Un confronto franco e costruttivo che, certamente, non toglierà all’attaccante la maglia da titolare contro i nerazzurri, nonostante Piccoli con la rete di Cremona e quella di due giorni fa in Conference abbia confermato di essere in un ottimo momento di forma. Lo riporta La Nazione.