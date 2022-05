Nelle ultime 5, 3 vittorie e 2 sconfitte per la Fiorentina. Bonaventura si esalta contro la Samp

Come riporta Goalist.it, nelle ultime cinque partite di campionato contro la Sampdoria, la Fiorentina ha conseguito 3 vittorie e due sconfitte: tanti successi per i viola quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 occasioni in cui hanno sfidato i blucerchiati.

Una coincidenza molto interessante potrebbe far ben sperare i tifosi ospiti giunti a Genova: i dati ci dicono infatti che nelle 10 recenti occasioni in cui la Fiorentina ha giocato in casa della Samp, quest’ultima non ha mai ripetuto

lo stesso risultato per due gare di fila. Se buttiamo un occhio all’ultimo match disputato dalle due al Ferraris, il tabellino dichiara un trionfo della Doria il 14 febbraio 2021; non bisogna confidare eccessivamente nel destino, ma questa volta sembra, almeno all’apparenza, strizzare un occhio alla Fiorentina.

La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle ultime 14 gare fuori casa. Negli ultimi 70 anni solo nel 2001/2002 la Viola aveva avuto uno score peggiore: allora aveva incassato almeno una rete per 17 gare esterne di fila di Serie A.

Vi è infine una certa curiosità statistica emersa analizzando l’approccio delle due compagini che si affronteranno oggi pomeriggio. Per quanto riguarda la Fiorentina, nessuna formazione ha subito meno goal della Viola nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questo torneo (tre, come il Napoli). Dall’altra parte del campo troviamo invece la Sampdoria, la quale ha incassato 12 goal in questo intervallo di gioco, nessuna squadra ha fatto peggio. Anche Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, esprime ottime performance rispettivamente contro la Sampdoria: nella sua carriera in Serie A TIM ha contribuito alla realizzazione di sette reti contro la Doria (quattro goal e tre assist). I blucerchiati sono gli avversari contro i quali ha fatto meglio nella competizione.

