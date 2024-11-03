Nella Fiorentina nessuno è imprescindibile. L’organico è decisamente migliore rispetto all’anno scorso 

Fiorentina, puoi sognare. Le statistiche legittimano il pubblico fiorentino a sognare, tanto più che l'organico di quest'anno dà delle garanzie superiori rispetto a quello che aveva a disposizione Vin...

Fiorentina, puoi sognare. Le statistiche legittimano il pubblico fiorentino a sognare, tanto più che l'organico di quest'anno dà delle garanzie superiori rispetto a quello che aveva a disposizione Vincenzo Italiano la scorsa stagione. E evidente. Oltretutto i giocatori attuali hanno dimostrato di non dipendere per forza dai compagni di squadra tecnicamente più impattanti, come Albert Gudmundsson alla cui assenza Palladino ha saputo sopperire senza problemi. Beltran, inizialmente quasi fuori dai piani tattici, nelle sue ultime tre uscite è stato sempre decisivo (due gol e un assist).

Non ci sono calciatori imprescindibili, insomma. Questo è l'elemento che può permettere alla Fiorentina di giocare ad alto livello per tutta la stagione, senza imbattersi nei cali improvvisi a cui i tifosi viola erano abituati fino a poco tempo fa. Dopo tanti anni a Firenze si è tornati a respirare un entusiasmo che ultimamente poteva essere emerso soltanto a sprazzi. Stavolta l'auspicio è di festeggiare il lieto fine. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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