Nel momento più duro, le parole di Gudmundsson agli amici: «Farò vedere a tutti chi è il vero Albert»

3 gol in 7 giorni, uno a partita, Gudmundsson si è ripreso la Fiorentina ed è a 8 gol stagionali. Una media altissima

Libero di esprimersi, in un’intesa sempre crescente con Moise Kean. Il “nuovo” Albert Gudmundsson è un concentrato di talento ed efficacia. Messi da parte gli infortuni, agli amici aveva già confidato: «Farò vedere a tutti chi è il vero Albert». Detto, fatto con la voglia di incidere e far decollare la Fiorentina dopo il periodo di difficoltà. Il gol a Napoli, nonostante la sconfitta, per lui è stata la vera molla decisiva per la svolta.

Quella rete è stato il trampolino per l’autostima in mezzo a un percorso di sofferenza personale perché l’islandese sapeva quanto sarebbe stato in grado di dare in campo, ma veniva frenato in continuazione dai vari problemi fisici: dal polpaccio al coccige, passando per l’infortunio muscolare e il dolore alla caviglia. Amuleto Se sia soltanto un segno del destino è impossibile da dire, ma le statistiche raccontano che quando Albert Gudmundsson segna, la sua squadra vince sempre, con un’unica eccezione che è rappresentata proprio dalla sconfitta del “Maradona”.

Per il resto solo successi: con la Juventus domenica scorsa, con il Genoa, con la Lazio (doppietta) e con il Milan in campionato. Con Lask e Panathinaikos in Conference League. Quasi una regola. Qualcosa di molto simile era già accaduto quando vestiva la maglia del Genoa con i rossoblù che hanno vinto 20 gare su 28, perdendo solo tre volte ogni volta che l’islandese ha segnato. Con Gud per i sogni Con il gol alla Juventus è salito a otto centri stagionali (tre consecutivi), di cui sei in Serie A.

Trova la via della rete una volta ogni 133 minuti (media gol più alta anche di quando era al Genoa) e in campionato per realizzare sei centri gli sono bastati appena dieci tiri in porta. Il numero 10 viola è la via per i sogni viola. Fino ad ora alla Fiorentina era mancato proprio il contributo del suo giocatore di maggior talento, l’investimento più importante della scorsa estate. Ora i viola hanno nuove convinzioni e obiettivi immutati: alzare il trofeo in Conference League (sfiorato negli ultimi due anni) e conquistare un piazzamento europeo in Serie A.

Se Albert Gudmundsson riuscirà a confermarsi a livello di continuità, sembra che ogni limite possa essere superato. L’abbraccio Il tiro micidiale contro la Juventus, l’abbraccio dei compagni e la standing ovation del Franchi sono stati puro ossigeno anche a livello mentale per l’attaccante che adesso non vuole più fermarsi. Firenze, con pazienza, lo ha aspettato perché il Gud di Genova non poteva essersi dissolto in pochi chilometri di distanza. Il riscatto Gudmundsson è arrivato a Firenze con la formula del prestito oneroso (versati fino ad ora dalla società viola 6 milioni di euro al Genoa) e un diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Non c’è obbligo e il costo è elevato, ma i viola non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire un talento inseguito a lungo.

La sensazione è che molto dipenderà anche dal processo che lo vede coinvolto nel suo Paese per “cattiva condotta sessuale”. Nella prima fase è arrivata l’assoluzione, ma è stato fatto ricorso dal procuratore e il processo va avanti. L’Islanda Proprio perché è stato assolto, Gud è rientrato anche nella lista dei convocati dell’Islanda per la doppia sfida al Kosovo in programma il 20 e il 24marzo.Dopounannopuòcosì rispondere alla chiamata del ct che sa quanto possa incidere l’attaccante, visto che nelle ultime uscite aveva segnato quattro reti, in particolare tre con Israele (e un assist) e una contro l’Ucraina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport