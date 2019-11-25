Nel diluvio di Verona si riapre il caso Chiesa, pubalgia oppure dietro si nasconde altro?

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto sul caso Chiesa, non sceso in campo nella partita di ieri. Quel “non essere in grado giocare, né fisicamente, né mentalmente” sono parole forti, e il tentativo d...

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto sul caso Chiesa, non sceso in campo nella partita di ieri. Quel “non essere in grado giocare, né fisicamente, né mentalmente” sono parole forti, e il tentativo di disinnescare immediatamente dopo la bomba da parte dell’aeroplanino sembra pur voler mettere una toppa invece che una versione credibile.

La panchina di Chiesa fa comunque rumore, che sia dovuta alla pubalgia (di cui Chiesa ha già sofferto in passato) o meno. Un problema serio, perché in Nazionale stava bene. Il caso dunque è esploso: umore grigio, mai un sorriso, zero parole, la sensazione è che non si senta coinvolto in questa nuova avventura e che sperava di andarsene in estate. Il cambio di proprietà, l’arrivo di Commisso, il duro confronto a New York con Joe Barone, la tregua e il rinnovo messo in naftalina: se le premesse sono queste, sembra destinato a rimanere il grigio e sarà difficile vedere il sereno