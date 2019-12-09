Nel buio di Torino si salvano soltanto Castrovilli e Caceres
Nel buio di Torino gli unici due calciatori che secondo i maggior quotidiani si salvano prendendo la sufficienza in pagella sono Caceres e Castrovilli.Caceres:La Gazzetta dello Sport 6 - Soffre un po'...
Nel buio di Torino gli unici due calciatori che secondo i maggior quotidiani si salvano prendendo la sufficienza in pagella sono Caceres e Castrovilli.
Caceres:
La Gazzetta dello Sport 6 - Soffre un po' la vivacità delle punte, si toglie la soddisfazione del primo gol in viola.
Corriere dello Sport 6 - Fa il terzino destro e non garantisce spinta né chiude la fascia in maniera ermetica. La sufficienza (stiracchiata) grazie al gol nel recupero.
Tuttosport 6,5 - Berenguer non lo impensierisce, quindi può anche spingere come dimostra la sua posizione sul gol viola.
Corriere Fiorentino 5,5 - Duttile. Schierato a destra, fatica moltissimo, anche perchè dalla sua parte c'è il più bravo e cioè Ansaldi. Prende un giallo e sbaglia parecchio, poi rimedia parzialmente col gol, ma non basta.
Castrovilli:
La Gazzetta dello Sport 6 - Nella prima parte è l'unico in grado di portare avanti la palla. Sulla distanza, cala.
Corriere dello Sport 6 - Nel primo tempo è nettamente il migliore, l'unico che gioca, a costo di predicare nel deserto. Si prende una pausa a inizio ripresa, ma finisce in crescendo.
Tuttosport 6,5 - Un leggero calo nel finale di partita non cancella una prestazione maiuscola: recupera palla, e fa salire la Fiorentina, con strappi di trenta metri palla al piede.
Corriere Fiorentino 6 - Emerso. L'unico che regali un filo di speranza, per classe e determinazione, però ad un certo punto esagera anche lui. Nel dribbling, troppo insistito, e nelle dispute verbali con i compagni, specialmente Chiesa.