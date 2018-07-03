Nei prossimi giorni sessione di firme allo Store, ed allenamento a porte aperte della Fiorentina

Domani, mercoledì 4 luglio Cristiano Biraghi e Jordan Veretout al Fiorentina Store Duomo per una sessione di autografi. I calciatori viola incontreranno i tifosi a partire dalle ore 18:00 all’interno...

Domani, mercoledì 4 luglio Cristiano Biraghi e Jordan Veretout al Fiorentina Store Duomo per una sessione di autografi. I calciatori viola incontreranno i tifosi a partire dalle ore 18:00 all’interno del negozio ufficiale, a due passi dal Duomo presso Borgo San Lorenzo 9/R. Un appuntamento tinto di viola : in esclusiva sarà possibile acquistare presso lo Store il nuovo ‘kit gara home’ stagione 2018-2019.

Mentre questo il comunicato relativo ad un allenamento a porte aperte: "Per salutare tutti i Tifosi Viola in occasione dell’inizio della nuova stagione sportiva, la sessione di allenamento di giovedì 5 luglio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico. I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 17:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale. Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI. I media interessati ad assistere all’allenamento potranno seguire la sessione dalla Tribuna Stampa."

Tante le iniziative dunque per tenere alto il rapporto con i tifosi