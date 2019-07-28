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Negli ultimi giorni di mercato arriverà dall'Inter Borja Valero. Contratto biennale e ingaggio ridotto per lui

Secondo La Repubblica oggi in edicola è molto probabilmente Borja Valero uno dei centrocampisti che ritornerà in viola entro il 2 di settembre. L'operazione sarà infatti definita negli ultimi giorni d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 10:00
Negli ultimi giorni di mercato arriverà dall'Inter Borja Valero. Contratto biennale e ingaggio ridotto per lui -
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Secondo La Repubblica oggi in edicola è molto probabilmente Borja Valero uno dei centrocampisti che ritornerà in viola entro il 2 di settembre. L'operazione sarà infatti definita negli ultimi giorni di mercato quando si ipotizza l'Inter abbassi le pretese. Lo spagnolo pur di tornare a vestire la maglia viola è disponibile a ridursi l'ingaggio e a firmare un contratto biennale.

 

 

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