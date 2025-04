Ndour racconta: “De Gea è il nostro navigatore. Mi piacerebbe provare a fare il portiere in allenamento”

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour si è raccontato ai microfoni ufficiali del club viola durante il primo episodio di “Fiorentina Car-Talk”. Queste le sue parole, a partire dal modo in cui ricarica le batterie:

“Una giornata di relax a casa con la mia famiglia, un film e un bel piatto di pasta”.

Che tipo di musica ascolti per entrare nel mood giusto prima del match? Hai qualche piccolo rito scaramantico?

“Ascolto il rap francese, sia in macchina che in pullman, tipo Niska o Tiakola. Gesti scaramantici? Faccio due saltelli con il piede destro prima di entrare in campo”.

Se il calcio fosse come guidare, chi sarebbe il miglior navigatore in squadra?

“Il miglior navigatore in squadra al momento penso che possa esserlo David De Gea. Lui da dietro vede tutto”

Se potessi metterti nei panni di un compagno per un giorno, chi sceglieresti?

“Vorrei provare a fare il portiere perché è un ruolo diverso da tutti. Magari in allenamento”.