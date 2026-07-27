Ndour: "Non dimenticherò mai il gol alla Juventus, spero di vivere un anno memorabile in viola"

Il giocatore viola ha parlato a 100 secondi

Cher Ndour è stato intervistato ai canali ufficiali col format 100 secondi:«Se dovessi descrivermi con una sola parola, direi che sono una persona pacifica. Se la vita non mi avesse portato sul prato verde, probabilmente oggi sarei un cestista.

Un momento che mi è rimasto impresso nella mente? Senza dubbio la rete segnata contro la Juventus, non riesco proprio a togliermela dalla testa. Al contrario, c'è una marcatura che mi è rimasta in gola: quella che avrei voluto realizzare con la maglia della Nazionale lo scorso settembre.

Tra i giovani del vivaio vi consiglio di tenere d'occhio un mio conterraneo, Dennis Beldenti. Se invece potessi rubare una qualità a un compagno di spogliatoio, prenderei a occhi chiusi la rapidità di Dodo. E per quanto riguarda i miti del passato, il mio sogno sarebbe stato condividere il campo con Zinedine Zidane.

Ai miei tifosi voglio dire solo una cosa: non vedo l'ora di riabbracciarvi allo stadio! Spero di vivere insieme a voi un anno memorabile, pieno di entusiasmo e grandi soddisfazioni di squadra.»