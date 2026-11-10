Ndour ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per un piccolo problema alla caviglia
Il comunicato ufficiale della Figc aveva comunicato solo che il centrocampista della Fiorentina fosse stato valutato come "indisponibile"
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2026 16:41
Secondo quanto appreso dalla redazione di Labaro Viola, sarebbe un piccolo problema alla caviglia il motivo per cui il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia della Nazionale Under 21.
Ndour farà rientro a Firenze e seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.