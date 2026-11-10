Labaro Viola

Ndour ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per un piccolo problema alla caviglia

Il comunicato ufficiale della Figc aveva comunicato solo che il centrocampista della Fiorentina fosse stato valutato come "indisponibile"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2026 16:41
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Ndour ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per un piccolo problema alla caviglia - Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Acf Fiorentina
Cher Ndour
Condividi

Secondo quanto appreso dalla redazione di Labaro Viola, sarebbe un piccolo problema alla caviglia il motivo per cui il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia della Nazionale Under 21.

Ndour farà rientro a Firenze e seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.

Continua a leggere su Labaro Viola

Segui Labaro Viola

tiktok