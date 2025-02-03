Ndour: "Felice di tornare in Italia e di farlo con questi colori, forza viola!"

Il giovane giocatore ex Psg ha parlato sui suoi social dell'arrivo odierno alla Fiorentina a titolo definitivo

Cher Ndour, sui suoi profili social, ha messo una foto con la maglia della Fiorentina e ha commentato l'arrivo in viola con queste parole: "Felicissimo di tornare in Italia e di farlo con questi splendidi colori, forza viola!".

Il ragazzo classe 2004 è arrivato dal PSG a titolo definitivo per 5 milioni di euro con una percentuale di rivendita del 50% in favore dei parigini e ritorna in Italia dopo l'esperienza di 7 anni maturata nel settore giovanile dell'Atalanta fino al 2020 per poi passare al Benfica e al Paris Saint Germain che lo ha dato in prestito negli anni al Besiktas e al Braga.

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