Nazione, Vlahovic è sereno e motivato: ora farà i conti con le reazioni di tifosi e compagni 

Vincenzo Italiano ieri ha parlato in sala stampa di Dusan Vlahovic, ed ha trovato l’attaccante motivato e sereno. Adesso ci sarà da monitorare il comportamento del pubblico di fede viola, circa 750 tifosi a Venezia, e dei compagni di squadra anche se non sembrano esserci dubbi, tutti lo stimano. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, VLAHOVIC O NO, LA FIORENTINA PRENDERÀ UN ATTACCANTE: BELOTTI È IN POLE