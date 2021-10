Dusan Vlahovic da settimane è in rotta con la Fiorentina, in questo momento il centravanti serbo è prigioniero di una capacità e di un talento che si può tradurre in molti soldi. La rottura è stata imposta da altri, spesso Vlahovic è apparso in difficoltà, sfiorando persino le lacrime. Lo scrive La Nazione.

