Nazione, via alla vendita libera degli abbonamenti: finora staccate 20.000 tessere circa 

Inizia oggi l’ultima fase della campagna abbonamenti della Fiorentina, ovvero la vendita libera. Le prime fasi sono state dedicate a chi voleva esercitare il diritto di prelazione sul proprio abbonamento e a chi ha voluto sfruttare il cosiddetto periodo «InViola Time». Oggi invece scattano 6 giorni a disposizione di tutti coloro che vorranno sottoscrivere nuovi abbonamenti, senza basarsi su vecchie tessere. La vendita libera infatti si concluderà sabato 13 agosto, alla vigilia della partita contro la Cremonese, data che (salvo proroghe o altre decisioni prese dalla società) segnerà la fine della campagna abbonamenti della Fiorentina.

Ad ora sono state vendute circa 20.000 tessere stagionali, numeri che testimoniano la passione di tanti tifosi viola, l’attaccamento alla squadra e le speranze per la stagione che sta per iniziare ufficialmente. Gli abbonamenti possono essere acquistati sia online che in biglietteria ma procedere con l’acquisto online resta il metodo più vantaggioso dal punto di vista economico. Un esempio: abbonarsi in Curva Fiesole o in Curva Ferrovia costa 300 euro presso la biglietteria, acquistare lo stesso abbonamento online costa 260 euro. Stesso principio anche per gli altri settori. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BERNARDESCHI CERCA DI CONVINCERSI DA SOLO: “IN CANADA È TUTTO BELLO, TUTTI MI CHIAMANO PER VENIRE QUI”