Nazione, verso lo Spezia: Sottil torna in campo dal 1', Piatek al centro. Ikoné parte dalla panchina

Il centrocampo a causa delle squalifiche verrà rimodellato. Piatek titolare, l'ha annunciato Italiano

Vincenzo Italiano a regalarla, pur al netto di due pesanti assenze per squalifica che hanno ridotto all’osso il centrocampo viola. La sensazione è che il bel successo ottenuto a Bergamo in Coppa Italia condizionerà non poco le scelte dell’allenatore, che davanti a Terracciano sembra orientato a confermare molti degli elementi che giovedì hanno contribuito a sbancare il Gewiss: in difesa si rivedrà dal 1’ Odriozola (assente con la Lazio) così come la coppia centrale formata da Milenkovic (match winner con la Dea e risparmiato per buona parte della gara) e Quarta, con Biraghi sulla sinistra. Sulla linea mediana tante scelte obbligate: Amrabat si andrà a posizionare al centro, al posto di Torreira, mentre ai suoi lati al momento Castrovilli sembra sicuro di un posto con Maleh in vantaggio su Duncan a sinistra. Davanti la doppietta realizzata contro i nerazzurri ha spianato la strada a Piatek, che sta meglio di Cabral anche sotto l’aspetto fisico: assieme al polacco Sottil dovrebbe ritrovare la maglia da titolare mentre Gonzalez ha smaltito i suoi acciacchi fisici e partirà dal 1’. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, PROBABILE FORMAZIONE: PIATEK DAL 1′, C’È GONZALEZ, BALLOTTAGGIO SOTTIL-IKONE NEL TRIDENTE

https://www.labaroviola.com/probabile-formazione-piatek-dal-1-ce-gonzalez-ballottaggio-sottil-ikone-nel-tridente/165319/