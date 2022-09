Sviene quando Deulofeu si appoggia con le mai sulla spalla: è fallo o no? L’arbitro è vicino e non gradisce la teatralità della caduta, resta il fatto che il ko lascia via libera all’attaccante e l’Udinese segna. Altri errori di valutazione e di impostazione. Lo scrive La Nazione.

