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Nazione: “Vanoli torna al 3-4-2-1. Torna Dodò, il dubbio è tra Rugani e Pongracic in mezzo alla difesa”

Con il Palace invece la Fiorentina ha giocato con il 3-4-2-1

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 10:16
Nazione: “Vanoli torna al 3-4-2-1. Torna Dodò, il dubbio è tra Rugani e Pongracic in mezzo alla difesa” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Rispetto all'undici che ha affrontato il Palace, il tecnico sembra orientato a fare dei cambiamenti. E questo sia di modulo (dal 3-4-2-1 visto nell'ultima stagionale in Europa, si tornerà al consolidato 4-1-4-1) sia di interpreti. Scontato il ritorno dal 1' di Dodo, squalificato giovedì così come quello di Ndour a metà campo, che agirà assieme a Fagioli (il play è stato messo ko contro gli inglesi da un problema intestinale destinato a rientrare). Il dubbio semmai riguarda l'impiego di uno tra Rugani e Pongracic in mezzo alla difesa (l'ex Juve con la Lazio ha fatto bene) e di uno tra Gosens e Balbo sulla sinistra (il tedesco è parso molto stanco in Conference). Lo riporta La Nazione.

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