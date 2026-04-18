Nazione: “Vanoli torna al 3-4-2-1. Torna Dodò, il dubbio è tra Rugani e Pongracic in mezzo alla difesa”

Con il Palace invece la Fiorentina ha giocato con il 3-4-2-1

Rispetto all'undici che ha affrontato il Palace, il tecnico sembra orientato a fare dei cambiamenti. E questo sia di modulo (dal 3-4-2-1 visto nell'ultima stagionale in Europa, si tornerà al consolidato 4-1-4-1) sia di interpreti. Scontato il ritorno dal 1' di Dodo, squalificato giovedì così come quello di Ndour a metà campo, che agirà assieme a Fagioli (il play è stato messo ko contro gli inglesi da un problema intestinale destinato a rientrare). Il dubbio semmai riguarda l'impiego di uno tra Rugani e Pongracic in mezzo alla difesa (l'ex Juve con la Lazio ha fatto bene) e di uno tra Gosens e Balbo sulla sinistra (il tedesco è parso molto stanco in Conference). Lo riporta La Nazione.