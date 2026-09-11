Nazione: “Vanoli si affida a Njie, sarà lui a guidare il nuovo attacco viola”

Mastantuono e Beto completano il reparto offensivo, con Pellegrino pronto a subentrare

Paolo Vanoli ha avuto soltanto quattro giorni per provare a restituire anima, personalità e carattere alla Fiorentina. Nella delicata trasferta di Venezia, il tecnico dovrebbe affidarsi soprattutto alla “vecchia guardia”, con ben sette giocatori già allenati nella passata stagione. Per inserire completamente i nuovi acquisti, invece, potrebbe essere necessario attendere la sosta di ottobre.

La Fiorentina dovrebbe ripartire dal 4-3-3, modulo già utilizzato durante l’estate, mentre il 4-1-4-1 rappresenta una possibile soluzione da adottare a partita in corso. L’obiettivo di Vanoli è avere una squadra aggressiva, ma allo stesso tempo capace di gestire il possesso e dettare i ritmi della gara, con Fagioli chiamato a guidare la manovra.

Davanti a De Gea dovrebbero trovare spazio Dodô, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. A centrocampo, insieme a Fagioli, sono attesi Ndour e Brescianini.

Novità soprattutto in attacco, dove Vanoli dovrebbe affidarsi a un tridente completamente nuovo: Mastantuono e Njie sono favoriti sulle fasce, mentre Beto parte davanti a Pellegrino per il ruolo di centravanti.

Buone notizie anche sul fronte Oulai: il centrocampista ha recuperato rapidamente dal problema al retto femorale destro ed è stato regolarmente convocato. Presente nella lista anche Atta, ancora alle prese con qualche fastidio fisico. Entrambi, tuttavia, dovrebbero partire dalla panchina.

Lo scrive La Nazione.