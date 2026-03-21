Nazione: “Vanoli fa sei cambi contro l’Inter. Sarà staffetta tra Piccoli e Kean, Gud torna dal 1’”

La staffetta tra Piccoli e Kean in ogni caso dovrebbe avvenire anche domani, indipendentemente da come si metterà la gara con la formazione di Chivu contro la quale Vanoli proporrà un undici con svariate novità rispetto a quello che solo poche ore fa ha strappato il pass per i quarti di Conference. A conti fatti dovrebbero essere sei i cambi previsti in partenza, con De Gea che si riprenderà il posto tra i pali, Pongracic che tornerà a formare la coppia centrale della difesa assieme a Ranieri (previsto pure il rientro di Gosens a sinistra) e il tandem formato da Brescianini e Mandragora che daranno un ricambio alla mediana. Scontato anche il ritorno di Gudmundsson dal 1′. Fortini nel frattempo si avvia verso un nuovo forfait per problemi di lombalgia, al pari di Solomon (che si rivedrà contro il Verona dopo la sosta). Lo riporta La Nazione.