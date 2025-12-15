15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Vanoli al centro di una discussione tecnica. Mille domande su cosa sarà o non sarà fatto”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

15 Dicembre · 09:31

15 Dicembre 2025 · 09:31

FiorentinaVanoli

Nella serata di ieri, fra la gente, fra i tifosi, c'è chi tirava in ballo la posizione di Pioli

Da qui le mille domande, gli interrogativi e i dubbi su cosa si farà, sarà fatto e non si farà con Paolo Vanoli. Nessuna riflessioni in corso – il mantra dell’immediato dopo-partita – anche se, proprio come fu con Pioli dopo il ko al Franchi contro il Lecce, è inevitabile immaginare che Vanoli sia sotto esame. Sia ovviamente al centro di una discussione tecnica.

Di sicuro, nella serata di ieri, fra la gente, fra i tifosi, c’è chi tirava in ballo la posizione di Pioli (sotto contratto e quindi ‘richiamabile’) o chi invece immaginava una chiamata bis per il tecnico della Primavera, Galloppa (in panchina in Conference, a Vienna) e chi ancora aveva identificato in tribuna il ‘libero da impegni’, Ballardini. Lo riporta La Nazione.

