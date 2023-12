Nazione: “Un pari ad alta tensione ma la Fiorentina meritava di più, molto di più”

Meritava di più, molto di più, la Fiorentina che si porta a casa un pari ad alta tensione. Una sfida ricca di rabbia e agonismo, che ha visto i giallorossi lasciare il campo in 9 uomini. Andando per ordine, è la Roma a passare in vantaggio dopo 5 minuti: cross di Dybala e testa di Lukaku. La retroguardia viola rimane a guardare e Terracciano nulla può. Sembra una gara in controllo da parte di Mourinho, che poco dopo, perde di Dybala e con lui, anche la sua Roma. Con il passare dei minuti ecco che la Fiorentina sale in cattedra e prende centimetri. Finché, nella ripresa, Zalewski prende il secondo giallo e lascia la Roma in 10. Ecco quindi, che la squadra di Italiano trova il pareggio con un bel colpo di testa di Martinez Quarta. Continua l’assedio viola, guidato da Nico Gonzalez e spinto dal secondo rosso della gara, questa volta a Lukaku. Nonostante ciò, il gol vittoria non arriva e la Fiorentina si ferma al pari. Lo scrive La Nazione.