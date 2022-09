Nazione, trend di presenze al Franchi in netta crescita: media di 34.000 tifosi a partita

Se c’è un dato inconfutabile in questa prima parte di stagione è quello relativo alle presenze allo stadio. Il trend è in nettissima crescita anche in riferimento alle ultime partite dello scorso campionato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano riesce a portare al Franchi (per le gare di Serie A) oltre 33.800 tifosi di media a partita (la percentuale di riempimento è superiore all’85%). Un dato enorme, che riempie d’orgoglio la società e che è giusto analizzare dopo il primo intenso spezzone di stagione. Resta il partito degli scontenti e restano le critiche per una campagna acquisti che non ha convinto tutti. Ma alla fine nelle gare interne si è sempre registrato il pienone, con i tifosi che in casa hanno manifestato il proprio malcontento solo dopo il pareggio per 1-1 in Conference League contro i lettoni del Riga (discorso diverso in trasferta: i fischi sono arrivati a Bologna e ad Istanbul). E proprio in relazione alla trasferta in Turchia è stato esposto in Fiesole lo striscione a firma Marasma (durante la partita contro il Verona) che invitava i giocatori a vergognarsi. Fin qui, però, il fattore Franchi c’è stato eccome.

Il famoso dodicesimo uomo alla Fiorentina non è mai mancato. Anzi, in alcune circostanze (ormai sempre più frequenti) la Fiesole è riuscita ad alzare i decibel in modo impressionante, trascinandosi dietro gli altri settori. I numeri non mentono: contro la Cremonese c’erano al Franchi 34.461, contro il Napoli 32.286, contro la Juventus il record stagionale con 36.550 presenze e contro il Verona i tornelli hanno registrato 32.216 ingressi. Penalizzate le due sfide europee giocate in casa. Contro il Twente (16.674 tifosi) tanti tifosi erano ancora in ferie ed il sacrificio fu fatto pochi giorni prima per la sfida alla Cremonese. Contro il Riga (11.738) l’orario delle 19 e l’appeal dell’avversario non favorirono un grande afflusso. Sulla Fiorentina di Italiano il fattore casa ha sempre inciso molto. Merito di quel che ha fatto la squadra e merito del Franchi, che sta tornando realmente quello trascinante di una volta. Lo scrive La Nazione.

