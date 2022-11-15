Nazione: “Torti arbitrali, dal 10 settembre la Fiorentina ne ha subiti 4. Il club ha relazioni?"

Risale a dopo la gara contro l'Atalanta l'ultimo sfogo ai microfoni di un dirigente viola

L’ultimo sfogo senza filtri è del 10 settembre. Da allora nessun altro dirigente viola si è lamentato davanti ai microfoni, ma risulta che con i vertici arbitrali c’è stato almeno un altro momento di confronto. Da allora la Fiorentina ritiene di aver subito 4 torti gravi per valutazioni che l’hanno penalizzata. Resta la domanda principale: il club viola ha saputo costruire negli ultimi anni relazioni diplomatiche apprezzate con le diverse componenti del calcio? Lo scrive La Nazione.

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