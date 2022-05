Nazione, Torreira, oggi il riscatto o le condizioni saranno diverse. Solo Pradè può ricucire

Il silenzio delle ultime ore prelude ad una giornata di passione, la prima del mercato estivo della Fiorentina. Lucas Torreira si sta allenando con l’Uruguay in attesa di novità sul suo futuro. A ben vedere non è l’unico. I tifosi viola sono forse più interessati di lui. Così come Vincenzo Italiano, che ancora fatica ad immaginare una Fiorentina senza Lucas nel cuore del centrocampo. Riscatto o no? La domanda rimbalza ormai da giorni. La risposta ancora non c’è, fermo restando le difficoltà oggettive raccontate nelle ultime ore. Quella di oggi però è una giornata decisiva. La data del 31 maggio ricorre ormai da settimane. Oggi scade l’opzione d’acquisto in favore della Fiorentina, con le condizioni pattuite ormai dieci mesi fa.

Storia e numeri noti. Fiorentina ed Arsenal si accordarono lo scorso agosto per un diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Il calciatore concordò con il club viola un contratto a 2 milioni e 750 mila euro annui. A questo investimento ci sarebbe da sommare una cifra tra il milione ed il milione e mezzo per la commissione dell’agente. La Fiorentina ha provato ad intavolare la trattativa su cifre più basse non trovando sponda nell’Arsenal né tantomeno in Torreira. Le parti non hanno mai smesso di parlarsi telefonicamente e questo lascia pensare che la voglia di venirsi incontro ci sia. Daniele Pradè ci sta lavorando senza sosta. Ora che la trattativa è diventata più aspra solo lui può provare a ricucire lo strappo. L’accordo resta in salita, anche se una speranza rimane. I telefoni sono bollenti, con Commisso aggiornato in tempo reale dai suoi uomini.

Oltre il gong di oggi, la Fiorentina non sarebbe esclusa a priori dalla corsa a Torreira, ma è plausibile che le condizioni possano cambiare. I dirigenti viola ne calcoleranno rischi e benefici. Fra i rischi c’è senz’altro quello che l’Arsenal alzi il prezzo del cartellino dopo la buona stagione di Torreira, forte anche di sondaggi di altri club (che lusingheranno anche l’uruguaiano). Fra i benefici quello di poter coltivare la speranza di intavolare più avanti una trattativa a cifre più contenute. Lo scrive La Nazione.

