Nazione, tifo caldissimo quello del Galatasaray: in Austria la comunità turca è molto numerosa

Tifo caldissimo, quasi da derby di campionato turco. Tanti tifosi del Galatasaray presenti a Grodig e anche molto rumorosi per l’intensità degli incitamenti. Non solo: il lancio di fumogeni ha costretto l’arbitro a sospendere il match al 36’, perché l’aria intorno alla porta di Terracciano era diventata irrespirabile. La grande presenza di tifosi del Gala si spiega con il fatto che in Austria la comunità turca è molto numerosa. Lo scrive La Nazione.

