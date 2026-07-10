Nazione: “Thorstvedt sarà della Fiorentina, la Viola offre Sohm, il Sassuolo preferisce Brescianini”
L'affare Thorstvedt non è ancora in dirittura d'arrivo
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2026 10:11
La casella opposta nell'idea dei dirigenti viola è sempre di Krstian Thorstvedt, il cui affare non sembra ancora in dirittura d'arrivo, ma resta sempre ben impostato. La Fiorentina lavora sulle contropartite. Valutato il profilo di Sohm, il preferito dai neroverdi sarebbe però Brescianini. Se ne continuerà a parlare. Lo riporta La Nazione.