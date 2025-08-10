Nazione: “Thiaw al Newcastle, il Milan piomba su Comuzzo? Da capire l’offerta dei rossoneri”

Il passaggio di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle per 40 milioni potrebbe avere ripercussioni sulla Fiorentina. Per sostituire il tedesco il club rossonero potrebbe fiondarsi su Pietro Comuzzo. Lo scorso gennaio la società viola, per volere di Rocco Commisso, ha rifiutato una proposta da 35 milioni dal Napoli.
La trattativa ancora non c’è, ma potrebbe innescarsi nei prossimi giorni. Da capire l’eventuale proposta economica del Milan e la posizione della Fiorentina che, se dovesse privarsi di Comuzzo, dovrebbe tornare con forza sul mercato dei difensori. Lo scrive La Nazione.