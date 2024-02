Nazione: “Testa solo alla Fiorentina che ha bisogno di Jack, il futuro può aspettare. Italiano cerca di placare Bonaventura”

“Testa solo alla Viola, il futuro può attendere”. Queste sarebbero le parole usate da Vincenzo Italiano nei confronti di Giacomo Bonaventura per tentare di mettere acqua sul fuoco dopo gli scontri con la società. Il centrocampista è in crisi di risultati, così come la sua squadra e i rapporti con la dirigenza viola non aiutano. Anzi. Per questo motivo, il tecnico viola ha cercato di placare Bonaventura, mettendo la Fiorentina al primo posto. L’insofferenza, come viene sottolineato dalla Nazione, del giocatore è troppo evidente per essere ignorata. Basta vedere le sue “smorfie” contro il Lecce ad un pallone sbagliato dai compagni, ma tutto nasce da molto lontano. Il rigore sbagliato contro il Sassuolo, il palo contro l’Udinese, ecco poi le voci sul suo addio e sulla Juventus. Una settimana fa veniva sostituito da Vincenzo Italiano, ma adesso la Fiorentina ha bisogno del vero Bonaventura. Il futuro, per adesso, può aspettare. Lo scrive La Nazione.