Nazione: “Terracciano da 8 in pagella, la sua parata su Brenet vale l’Europa”

Terracciano da 8. Quei tentacoli al 97’ resteranno nella storia dei polpi e anche in quella della Fiorentina. La parata al fotofinish su Brenet vale l’Europa, ma prima Terracciano si era guadagnato un posto in vetrina per altre due respinte. Sempre sicuro. Meglio estrarlo dal turnover in porta? Lo scrive La Nazione.

