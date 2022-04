Nazione: “Terracciano da 4, ha perso la bussola, sua responsabilità sui primi due gol subiti”

La Nazione commenta così la gara di Terracciano, 4 in pagella per lui: “La peggiore prestazione personale di tutto il campionato si inserisce in un quadro generale cupo. Ci sono buone parate (soprattutto quella di piede su Deulofeu), ma sui primi due gol le responsabilità del portiere viola sono evidenti: Pablo Mari lo batte sul suo palo, mentre Terracciano è in posizione quasi inginocchiata; la seconda rete nasce da una respinta del portiere sui piedi di Deulofeu. Terracciano viene salvato dal palo e sugli ultimi due gol non ha responsabilità dirette. Resta la sensazione di una giornata senza la bussola in funzione”.

