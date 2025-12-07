Nazione: “Teatrino non nuovo sul calcio di rigore. Gudmundsson? Il rigorista è rimasto a debita distanza”

Minuto 9 di Sassuolo-Fiorentina. Parisi si è appena guadagnato il calcio di rigore nel duello aereo con Muric. Pairetto non ha dubbi. Si innesca un teatrino non nuovo in questi casi, ma che testimonia anche un po’ di nervosismo creato dal momento negativo. Mandragora prende il pallone e lo porta in zona dischetto, lì dove c’è posizionato spalle alla porta Moise Kean. Che chiama a gran voce «Luca», ovviamente Ranieri. Conciliabolo con Fagioli, Kean ascolta solo il capitano che arriva e lo porta via con un braccio sulla spalla. I due continuano a parlare, andando verso il centrocampo, con Kean per niente convinto. In tutto questo non si è visto Gud, fin qui rigorista ma che si è tenuto a debita distanza dal punto di battuta. Poteva essere un siparietto per troppa voglia di fare. Si è rivelata la fotografia dell’ennesima giornata nera. Lo riporta La Nazione.