Il mercato in entrata della Fiorentina non è ancora chiuso e tra le priorità da definire resta il nodo legato al vice Dodo. Stefano Pioli sta valutando con attenzione il profilo di Fortini, talento emergente del vivaio viola e reduce dal buon prestito alla Juve Stabia, come possibile alternativa sulla fascia destra. Una scelta che permetterebbe alla società di puntare su una soluzione interna, valorizzando un giovane cresciuto nel club. Lo scrive La Nazione.