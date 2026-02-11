11 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:39

Nazione svela: "Terapie per Gudmundsson, problema alla caviglia meno grave di quanto si pensava"

11 Febbraio

Aggiornamento: 11 Febbraio 2026 · 08:36

In un primo momento l'infortunio sembrava più grave

Il giorno di riposo concesso martedì alla squadra è servito per staccare la spina e ricaricare – per quanto possibile – le batterie. La Fiorentina ha ripreso la preparazione nella giornata di ieri con una doppia seduta di allenamento. In campo al mattino sotto la pioggia, come testimoniato dagli scatti social pubblicati dal club, poi di nuovo tutti agli ordini di Vanoli nel pomeriggio. Terapie per Gudmundsson, il cui problema alla caviglia non è però risultato grave come poteva sembrare in un primo momento. Lo riporta La Nazione. 

