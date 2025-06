Nazione svela: “Pradè non ha intenzione di riscattare Gudmundsson. Roma e Bologna alla finestra”

Il futuro di Albert Gudmundsson è tutto fuorché delineato. La Fiorentina formalmente potrà riscattarlo dal Genoa per 17 milioni (più 3,5 di eventuali bonus) tra domenica e martedì della prossima settimana. Il borsino delle possibilità però non è mai stato così in ribasso. Difficile, se non impossibile, che Pradè metta sul tavolo del Genoa i soldi pattuiti la scorsa estate.

La Fiorentina ha già versato 6 milioni per il prestito nelle casse del Grifone, dovrà versarne altri 2 in caso di mancato riscatto. Una sorta di penale. Ecco il motivo del costo complessivo del prestito pari a 8 milioni, per un anno, del trequartista islandese. Ma anche volendo la società viola non riscatterà Gud, che fino a ottobre non vedrà concluso il processo in Islanda per cattiva condotta sessuale. Non ci sono i presupposti per pensare che l’appello possa andar male dopo il trionfo in primo grado, ma resta pur sempre un aspetto fondamentale nella vicenda. La Fiorentina punterà a intavolare una nuova trattativa forte anche degli accordi dello scorso anno. Nel frattempo, Roma, Bologna e forse qualche club estero hanno chiesto informazioni. Lo scrive La Nazione.