Nazione svela: “Pioli oggi schiererà i titolari. Gud e Dzeko alle spalle di Kean”

Amichevole importante quella che attende la Fiorentina questa sera, al City Ground di Nottingham. Ad attendere gli uomini di Pioli c’è il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo, che non ha iniziato bene la pre-season e cerca la prima vittoria. Test impegnativo per i viola, dopo la sconfitta con il Leicester. Pioli vuole cominciare a vedere la Fiorentin che ha in testa da un mese, e per questo oggi ci dovrebbero essere i titolari.

Oggi a partire da De Gea, la Fiorentina dovrebbe essere quella delle grandi occasioni. Difesa con Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Centrocampo a due formato da Ndour e Fagioli, fasce occupate da Dodò e Gosens. E poi il tanto atteso tridente pesante, con Gudmundsson e Dzeko alle spalle di Kean. Lo scrive La Nazione.